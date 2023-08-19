Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde 3 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçısı oldukları değerlendirilen 3 zanlı tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde yapılan devriye faaliyetinde Çıldıroba köyünde bir araç içerisinde Suriye uyruklu göçmen kaçakçıları A.A, T.E.A. ve H.R. ile 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilere ait cep telefonlarına el konuldu.