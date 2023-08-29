Kilis'te bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü
KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Zeytinbağı köyünde, akraba T.Y. ile M.Y. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada T.Y, pompalı tüfekle M.Y'ye ateş açtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede M.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Y'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Firari şüpheli T.Y'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.