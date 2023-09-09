Elbeyli Belediyesinden öğrencilere çanta ve kırtasiye seti

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, ailelerin bütçelerine katkı sağladıklarını belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Belediyemiz tarafından ilçemizde 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okula yeni başlayan ve uyumluluk sürecinde olan tüm 1'inci sınıf öğrencilerimize çanta ve kırtasiye seti dağıtımında bulunuyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın heyecanını ve mutluluğuna, ailelerimizin de bütçelerine bir nebze katkı sağlamış olacağız. Tüm yavrularımıza Allah zihin açıklığı versin. Başarılı bir sene olmasını diliyorum."

Başkan Şimşek, okulları ziyaret ederek öğrencilere hediyelerini dağıttı.