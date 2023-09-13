Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Elbeyli Belediyesi'nde işçilerin maaşlarına 2 bin lira ek zam yapıldı

        Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, belediyede bünyesindeki işçilerin maaşlarına ek protokolle 2 bin lira zam yapıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 13.09.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elbeyli Belediyesi'nde işçilerin maaşlarına 2 bin lira ek zam yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şimşek, yazılı açıklamasında, son dönemlerdeki gelişmelere bağlı olarak alım gücünde azalma olduğunu belirtti.

        İşçilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalıştıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

        "Memurlarla ilgili hükümetimizin yaptığı iyileştirme ve ilave maaş artışları memur maaşlarını makul seviyelere getirmiştir. Ancak işçilerimizin maaş düzenlemeleri ise sene sonlarında yapılan toplu sözleşmeler ile belirlenmektedir. Bu da 12. aya kadar herhangi bir artışın yapılmayacağı anlamına gelmektedir. Bizler de çalışanlarımızı artan bu hayat pahalılığı karşısında ezdirmemek için toplu sözleşme süresine kadar bütçemizi de zorlayarak ek bir protokolle maaşlarını 2'şer bin lira artırma kararı aldık. Bu sayede Elbeyli'nin tüm hizmetlerinde fedakarca çalışan işçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek ve refah seviyelerine bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştık."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durumu!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Hafriyat kamyonu sürücüsü kurşun yağdırdı!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek 10 kent için "sarı" alarm uyarısında bulundu! 3 bölgede sağanak!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        "Pes" dedirten olay! Kavgayı ayırdığı için öldürüldü!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Putin ve Kim bir arada
        Putin ve Kim bir arada
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Konya'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı
        Uzayda 366 gün!
        Uzayda 366 gün!
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        İsrail'de 'yargı reformu' mahkemesi 13 saat sürdü
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Ali Sabancı taburcu oldu
        Sette yangın çıktı
        Sette yangın çıktı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        iPhone 15 ve Apple Watch 9 tanıtıldı!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Çete hesaplaşması Yunanistan'da katliama döndü!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler

        Benzer Haberler

        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Kilis'te terör operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Kilis'te terör operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kilis'te okul çevrelerindeki işletme ve servislerde denetim
        Kilis'te okul çevrelerindeki işletme ve servislerde denetim
        Depremden etkilenen illerdeki okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı
        Depremden etkilenen illerdeki okullarda yeni eğitim öğretim yılı başladı