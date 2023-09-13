Elbeyli Belediyesi'nde işçilerin maaşlarına 2 bin lira ek zam yapıldı

Şimşek, yazılı açıklamasında, son dönemlerdeki gelişmelere bağlı olarak alım gücünde azalma olduğunu belirtti.

İşçilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalıştıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Memurlarla ilgili hükümetimizin yaptığı iyileştirme ve ilave maaş artışları memur maaşlarını makul seviyelere getirmiştir. Ancak işçilerimizin maaş düzenlemeleri ise sene sonlarında yapılan toplu sözleşmeler ile belirlenmektedir. Bu da 12. aya kadar herhangi bir artışın yapılmayacağı anlamına gelmektedir. Bizler de çalışanlarımızı artan bu hayat pahalılığı karşısında ezdirmemek için toplu sözleşme süresine kadar bütçemizi de zorlayarak ek bir protokolle maaşlarını 2'şer bin lira artırma kararı aldık. Bu sayede Elbeyli'nin tüm hizmetlerinde fedakarca çalışan işçilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek ve refah seviyelerine bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştık."