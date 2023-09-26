Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kilis'in Elbeyli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'in Elbeyli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Elbeyli ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.E ile farklı suçlardan aranan şüpheli H.E’yi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari V.E. tutuklandı, H.E. ise serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kilis'te bir kişi tüfekle yaralandı
        Kilis'te bir kişi tüfekle yaralandı
        Kilis'te 58 yıl önce şehit olan babasının kabrini ilk kez ziyaret etti
        Kilis'te 58 yıl önce şehit olan babasının kabrini ilk kez ziyaret etti
        GÜNCELLEME - Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalana...
        GÜNCELLEME - Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda yakalana...
        Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kilis merkezli terör örgütü PKK/PYD/YPG operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kilis'te aranması bulunan 2 şüpheli uygulamada yakalandı
        Kilis'te aranması bulunan 2 şüpheli uygulamada yakalandı
        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kilis'te yaptırılan anaokulu açıld...
        Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Kilis'te yaptırılan anaokulu açıld...