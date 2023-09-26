Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Giriş: 26.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:04
Kilis'in Elbeyli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Elbeyli ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.E ile farklı suçlardan aranan şüpheli H.E’yi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari V.E. tutuklandı, H.E. ise serbest bırakıldı.