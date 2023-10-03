Kilis'te motosiklet denetimi

Kilis'te gerçekleştirilen denetimlerde 158 motosiklet trafikten men edildi, 1682 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce motosiklet kaynaklı kazalardan doğabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yapılan denetimlerde eylül ayı içerisinde 3 bin 348 motosiklet denetlendi.

Denetlemelerde 1682 motosiklet sürücüsüne 4 milyon 697 bin 728 TL ceza uygulandı, 158 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.