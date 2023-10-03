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        Kilis'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

        Kilis'in Elbeyli ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:20
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        Kilis'te 4 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kilis'in Elbeyli ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile 1. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, sınır hattında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sırasında Çangallı köyü yakınlarında yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini tespit ettiği Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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