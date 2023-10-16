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        Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı

        Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen videoyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:31 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:31
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        Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
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        Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen videoyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan, Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen, 'Kilis'te katliam var' başlıklı video ile ilgili olarak kurumlarımız tarafından gerekli incelemelere başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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