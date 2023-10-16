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        Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Kilis'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:33 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:33
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        Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kilis'te, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Necmettin Erbakan Mahallesi'nde şüpheli E.H'nin kullandığı ve şüpheli L.A'nın yolcu olarak bulunduğu araçta, 5 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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