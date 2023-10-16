Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te zeytin hasadı başladı

        Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa dönüşmesinin zahmetli yolculuğu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:10 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te zeytin hasadı başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa dönüşmesinin zahmetli yolculuğu başladı.

        Organik Zeytin Üreticileri Birliği tarafından Kocabeyli köyünde düzenlenen ilk hasat programına Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ile MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ile protokol üyeleri katıldı.

        Kilis Valisi Tahir Şahin ve beraberindekiler zeytin hasadı yaptı, Organik Zeytin Üreticileri Birliği tesislerinde incelemelerde bulundu.

        Vali Şahin, yaptığı konuşmada, hasat döneminin bereketli olması temennisinde bulundu.

        Tesisin 2011 yılında açıldığını anımsatan Şahin, tesiste yaklaşık yıllık 10 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldığını ifade etti.

        Zeytinin anavatanının Kilis olduğunu dile getiren Şahin, "Bu tesis, zeytinin ve zeytinyağının nasıl değerli hale geldiğinin, çiftçilerin üretim sürecinde eğitimler alarak zeytine nasıl katma değer kattığının göstergesidir." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        Arda Güler'de sıcak gelişme!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        'Ücretsiz yolcu' kararını otobüslere astılar!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Restoranda arkadaşlarıyla buluştu! Son yemek!
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        "Yüksek düzeyde kimyasal" uyarısı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!

        Benzer Haberler

        Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kilis'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgi...
        Kilis Belediyesi köpek barınağında çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgi...
        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 3 zanlı yakalandı
        Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 3 zanlı yakalandı
        Kilis'te 10 bin dekar alanda yetiştirilen Hicaz narında hasat devam ediyor
        Kilis'te 10 bin dekar alanda yetiştirilen Hicaz narında hasat devam ediyor
        Kilis'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Kilis'te 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Kilis'in Bozkaya köyünde depremzedeler için yapılan evler yıl bitmeden tama...
        Kilis'in Bozkaya köyünde depremzedeler için yapılan evler yıl bitmeden tama...