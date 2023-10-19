Kilis'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Kilis'te, Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.
Kilis'te, Sivil Dayanışma Platformu öncülüğünde "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi.
Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan platform üyeleri, bazı STK, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar yürüyüş sırasında Filistin'e destek sloganı attı.
Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Bekir Şen, İsrail'in tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.
Açıklamanın ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.