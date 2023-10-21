Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te düzenlenen kermesteki gelir Filistin'e gönderilecek

        Kilis'te Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Filistinlilere gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te düzenlenen kermesteki gelir Filistin'e gönderilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kilis'te Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Filistinlilere gönderilecek.

        Kilis Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından organize edilen kermeste, kadınların ve ustaların hazırladığı Kilis'e özgü lezzetler satışa sunuldu.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermesi ziyaret eden Kilis Valisi Tahir Şahin, burada yaptığı konuşmada, kermesin kıymetli bir faaliyet olduğunu söyledi.

        Kermesten elde edilen gelirin Filistin'e gönderileceğini belirten Şahin, "Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kilis Belediyesi organizesinde çok kıymetli bir faaliyet yapılıyor. Buradan elde edilecek geliri AFAD Başkanlığımız üzerinden Filistin'de zulme uğrayan kardeşlerimize gönderilecek." dedi.

        Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler ise emeği geçenlere ve çalışanlarına teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Servet Ramazan da kermesi ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Kilis'te Muhtarlar Günü kutlandı
        Kilis'te firari 9 hükümlü yakalandı
        Kilis'te firari 9 hükümlü yakalandı
        Kilis'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kilis'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kilis'te 105 litre kaçak içki yakalandı
        Kilis'te 105 litre kaçak içki yakalandı