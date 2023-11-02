Kilis'te jandarmanın bulduğu atmaca doğaya bırakıldı
Kilis'te jandarma ekiplerinin bulduğu atmaca doğaya bırakıldı.
Kilis'te jandarma ekiplerinin bulduğu atmaca doğaya bırakıldı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Resul Osman Dağı Mesire alanındaki önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında bitkin ve ayağında misina ipli tuzak kurulmuş halde atmaca buldu.
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kuşun görmesini engelleyen maske ve hareketini kısıtlayan misina ipleri söküldü.
Atamca daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.