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        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:08
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        Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda 17-31 Ekim’de düzenlenen operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 549 captagon, 16 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi, 26 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla, 22'si de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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