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        Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti'li gençlerden İsrail'e tepki

        Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, "Filistin İçin Yürüyoruz" programı kapsamında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:31
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        Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti'li gençlerden İsrail'e tepki
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        Malatya, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, "Filistin İçin Yürüyoruz" programı kapsamında İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Malatya'da AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri ve vatandaşlar, İnönü Caddesi Sanat Sokağı'nda bir araya geldi.

        Ellerinde döviz ve bayraklarla İsrail karşıtı sloganlar atan gençler, Malatya Park AVM önüne kadar yürüdü, İsrail'in yaptığı zulmü kınadı.

        İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in masumların kanını döktüğünü belirterek, "41 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğinde bir alanda 2 milyon insanın yaşadığı, İsrail tarafından açık hava hapishanesine çevrilen Gazze'de bugün dahi hastaneler bombalanmaya devam etmekte. Netanyahu hükümeti soykırım suçu işlemektedir." diye konuştu.

        - Kilis

        AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara, partisinin il başkanlığı önünde yaptığı açıklamada, Filistin'in günlerdir bombardıman altında olduğunu söyledi.

        Kara, "Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de, İsrail, tarihe bir kez daha adını kara lekeyle yazdırmıştır." dedi.

        Açıklamaya, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve partililer de katıldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman Demokrasi Parkı önünde bir araya gelen AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

        Gazze'nin her karışının yoğun bombardımana maruz kaldığını, en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığını dile getiren Kuştepe, "Savaş hukuku, insan hakları ihlal ediliyor, uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm bunlar dünyanın gözü önünde yapılıyor. Bu durum, İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır." diye konuştu.

        Açıklamaya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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