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        Kilis'te firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:28
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        Kilis'te firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te hakkında 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Öncüpınar Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye esnasında durumundan şüphelendiği durdurdu.

        Şüphelinin Genel Bilgi Tarama'sında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve ya sağlama" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

        A.K, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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