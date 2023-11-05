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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı memleketine gönderildi

        Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:46
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı memleketine gönderildi
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        Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in naaşı Kilis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.

        Özbek'in cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından 1. Hudut Alay Komutanlığı'na getirildi.

        Basına kapalı olarak yapılan törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, askeri yetkililer ve diğer protokol üyeleri katıldı.

        Törenin ardından şehidin naaşı helikopterle memleketi Niğde'ye uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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