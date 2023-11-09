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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te 2 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 12:17 Güncelleme: 09.11.2023 - 12:17
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        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te 2 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, aranan 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü cezaevine teslim edildi.

        Diğer 11 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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