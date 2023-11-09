Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te 2 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, aranan 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 2 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 11 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.