Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" bilgilendirme toplantısı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Kilis'te bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 10.11.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" bilgilendirme toplantısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ'lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" kapsamında KOSGEB tarafından Kilis'te bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'lere yönelik "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" ile KOBİ'lere can suyu olmak istediklerini söyledi.

        İbrahimcioğlu, deprem bölgesindeki diğer illerde işletmelere ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda kredi desteği sağlanacağını ifade etti.

        Dünya Bankası işbirliğinde deprem etkilenen 11 ile 450 milyon dolar destek vereceklerini dile getiren İbrahimcioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dünya bankası ile geliştirdiğimiz ve KOSGEB aracılığıyla dağıtılacak olan bu destek 450 milyon dolar olup, bunun minimum ve maksimum miktarlarını da arttırdık. Normalde 120 bin TL ola desteği 200 bin lira, 500 bin lira olan desteği de 750 bin liraya yükselttik."

        İbrahimcioğlu, bu programdaki en önemli ve tek şartın işletmeyi aynı ilde yeniden kurmak olduğunu kaydetti.

        Kilis Valisi Tahir Şahin ise kentin depremden etkilendiğini aktararak, "Kilis az hasarlı bina sayısı oransal olarak yüksek bir şehir. Deprem sonrası Kilis hem kendine hem de çevresine yetmeye çalışan bir şehir. Bu şehirde ticaret yüzyıllardan beri var. O yüzden bu destekler ilimiz için çok önemli. Bu can suyu desteğinin biz sele dönüşmesini istiyoruz." dedi.

        Şahin, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programa Belediye Başkanı Servet Ramazan ile Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        Annesinin sokağa attığı yeni doğmuş bebek öldü!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk

        Benzer Haberler

        Kilis'te çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı
        Kilis'te 645 deprem konutu aralık sonunda teslim edilecek
        Kilis'te 645 deprem konutu aralık sonunda teslim edilecek
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı
        Kilis'te evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Kilis'te evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
        Kilis'te, ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
        Kilis'te, ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü
        Şehit Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'ye uğurlandı
        Şehit Özbek'in cenazesi, memleketi Niğde'ye uğurlandı