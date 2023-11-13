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        Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Kilis'te uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:59 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:00
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        Kilis'teki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Kilis'te uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak 1-13 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalarda 35 şüpheli şahıs yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklandı, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Diğer 29 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

        Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan armalarda 429 gram metamfetamin, 41,73 gram esrar, 0,53 gram bonzai, 6 bin 60 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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