Kilis'te depremzede çocuklar etkinlikte eğlendi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesi için ara tatil etkinlikleri Kilis'te depremzede çocuklar için düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesi için ara tatil etkinlikleri Kilis'te depremzede çocuklar için düzenlendi.

Depremzedeler için yapılan konteyner kentte kalan çocuklar balon ve kukla gösterileri, karaoke, "tahmin et bakalım" gibi oyunların yanı sıra geleneksel oyunlar ile eğlendi.

Ayrıca çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmeleri için atölye çalışmaları ve sahne gösterileri düzenlendi.

Çocukların yüzleri boyandı ve etkinlikte çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Tahta bacak ile çocuklar doyasıya eğlendi ve şarkılar söyledi.

3'üncü sınıf öğrencisi Elçin Nur Mumcu, etkinlikte çok eğlendiğini belirtti.

7'inci sınıf öğrencisi Emirhan Öztürk ise depremden çok etkilendiği ve evlerinin yıkıldığını, depremden sonra konteyner kentte kaldıklarını, etkinlikte çok eğlendiğini ifade etti.

Etkinliklerin Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da 17 Kasım'a kadar süreceği belirtildi.