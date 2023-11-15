Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mücahitler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanan G.B. isimli şahsın yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Hakkında 4 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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