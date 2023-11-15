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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı

        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:55
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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı
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        Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Mücahitler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanan G.B. isimli şahsın yapılan sorgulamasında çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

        Hakkında 4 yıl 2 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B. isimli zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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