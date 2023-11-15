Kilis'te yakalanan terör örgütü üyesi tutuklandı

Kilis'te, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi N.Ö. Kilis'te jandarma tarafından yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.