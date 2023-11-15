Kilis'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu yola devrildi

Kilis'te virajı alamayan kum yüklü hafriyat kamyonu yan yattı.

Çukuroba köyü istikametinden Kilis'e giden H.K. yönetimindeki 27 AHE 454 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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