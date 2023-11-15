Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlü tutuklandı

Kilis'te 2 ila 11 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 8-15 Kasım'da çalışma yapıldı.

23 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, 2 ila 11 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 8 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 15 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.