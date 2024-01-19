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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:56
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

        Partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Özdağ, gazetecilere, Zafer Partisi'nin Kilis'te yeni teşkilatı ile bir atılım içine girdiğini aktaran belirterek, "Bu atılımın sonuçlarını mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde çok somut bir şekilde göreceğiz. Ben de Kilis'e seçimlerden önce yine geleceğim. Burada önümüzdeki birkaç gün içinde açıklayacağımız adayla sahada olacağım." dedi.

        Özdağ, bir gazetecinin "seçimlerde bir ittifak söz konusu mu?" sorusu üzerine, "Hayır, ittifak Zafer'de." cevabını verdi.

        Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Özdağ, seçimlerde partilerine destek istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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