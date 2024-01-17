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        GÜNCELLEME - Kilis'te terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 14:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 14:29
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        GÜNCELLEME - Kilis'te terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        ​​​​​​​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren M.A.H'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı.

        Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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