GÜNCELLEME - Kilis'te terör operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

​​​​​​​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren M.A.H'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı.

Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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