Kilis'te aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu bulundurma ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından aranan ve hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.E'yi Kilis’te yakaladı.

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