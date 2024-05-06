Kilis'te eşi ve 3 çocuğunu öldüren kişi intihar etti
Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti.
Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldüren kişi intihar etti.
İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenine ulaştı.
Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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