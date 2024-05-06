Kilis'te kız çocuğunun kuyuda ölü bulunmasıyla ilgili davada 1 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Gina Mercimek'in su kuyusunda ölü bulunmasına ilişkin yargılanan iki sanıktan birine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, diğer sanığın beraatine hükmedildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, haklarında 39 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklardan Azittin Altınöz ve Hüseyin Boğuç, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, maktulün ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Önceki savunmasını tekrar eden Boğuç, suçsuz olduğu öne sürerek tahliyesini talep etti. Sanık Altınöz de suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyesini istedi. Duruşma savcısı, her iki sanığın da "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocukların cinsel istismarı", "nitelikli kasten öldürme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Boğuç'a "nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından da 42 yıl hapis cezası verdi.

Diğer sanık Azittin Altınöz'ün ise beraatine hükmedildi. Duruşma sonunda maktulün avukatı Betül Zağlı Topal, gazetecilere, Yeryüzü Çocukları Derneği üyesi ve ailenin avukatları olarak süreci en başından beri takip ettiklerini söyledi. Topal, sürecin bir yıldan fazla sürdüğünü belirterek, "Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocukların cinsel istismarı', 'kasten öldürme' suçlarından mütalaasını sunmuştu. Bugün görülen duruşmada sanıkların biri hakkında bu suçları işlediği ile ilgili hüküm verilmişken, diğer sanık hakkında berat kararı verilmiştir." dedi.