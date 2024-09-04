Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonu
Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Kilis'te silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından Kilis'e ticari amaçlı silah ve mühimmat getirileceği bilgisini aldı.
Kentin girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 tabanca, 5 şarjör ve 21 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.S, C.G. ve B.E. hakkında adli işlem yapıldı.
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