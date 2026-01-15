Kilis'te kurum müdürleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy ve Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kankılınç, Anadolu Ajansının
Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy ve Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kankılınç, Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.