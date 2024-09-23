Kilis'te Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hikmet Çaparoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Mustafa Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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