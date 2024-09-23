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        Kilis'te Ahilik Haftası kutlamaları başladı

        Kilis'te "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:58 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:04
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        Kilis'te Ahilik Haftası kutlamaları başladı
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        Kilis'te "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hikmet Çaparoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Mustafa Çelebi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törene, Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın Türk, SGK İl Müdürü Ahmet Avcı ile oda başkanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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