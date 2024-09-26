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        Kilis'te aranan 16 firari hükümlü yakalandı

        Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:49 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:49
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        Kilis'te aranan 16 firari hükümlü yakalandı
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        Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-25 Eylül tarihlerinde çalışma yapıldı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler arasında 1 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Diğer 54 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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