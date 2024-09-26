Kilis'te aranan 16 firari hükümlü yakalandı
Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.
Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü jandarma ekiplerinde yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1-25 Eylül tarihlerinde çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 70 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler arasında 1 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Diğer 54 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.
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