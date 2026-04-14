Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla Kilis ve Gaziantep'te düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

