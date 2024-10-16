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        Kilis'te Disiplinlerarası Gastronomi Buluşması düzenlendi

        TÜBİTAK Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi ev sahipliğinde "Disiplinlerarası Gastronomi Buluşması" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:18
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        Kilis'te Disiplinlerarası Gastronomi Buluşması düzenlendi
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        TÜBİTAK Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi kapsamında Kilis 7 Aralık Üniversitesi ev sahipliğinde "Disiplinlerarası Gastronomi Buluşması" programı gerçekleştirildi.

        Oylum Höyük kazı evinde Türkiye'nin farklı illerden gastronomi alanında lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna'nın katıldığı etkinlik 3 gün sürecek.

        Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, projeye katılan akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

        Proje koordinatörü Doç. Dr. Melih Aydın, projenin amacının Kilis'in marka değerini arttırmak olduğunu söyledi.

        Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da proje çıktılarının Kilis ve Türkiye turizmi ile gastronomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

        Oylum Höyük kazı Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin de katılımcılara Oylum Höyük kazıları hakkında bilgi verdi.

        Engin, Oylum Höyük'te kazı çalışmalarının 37 yıldır devam ettiğini bu yönüyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en uzun soluklu kazı projesi olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından katılımcılar Oylum Höyük kazı alanı ile Mozaikli Bazilika'yı gezdi.

        Etkinliğe Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Erkmen'de katıldı.

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