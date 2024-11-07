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        Kilis'te bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

        Kilis'te bitkin halde bulunan kızıl şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:41
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        Kilis'te bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
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        Kilis'te bitkin halde bulunan kızıl şahin, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

        Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Elbeyli ilçesine bağlı Yeni Değirmen Köyü kırsalındaki çalışma sırasında, yol kenarında bitkin halde kızıl şahin buldu.

        Koruma altına alınan kızıl şahin, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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