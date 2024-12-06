Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kilis'te İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüklerin ne olduğunu bu millet çok iyi biliyor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kilis'te İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüklerin ne olduğunu bu millet çok iyi biliyor" dedi.

        Zeybek, Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin 14 büyükşehir belediyesinin dışında büyükşehir olmayan illerde 21 belediye başkanlığını kazandığını hatırlattı.

        İl Belediye Başkanları buluşmasının 2024 yılındaki son programını Kilis'te gerçekleştirdiklerini kaydeden Zeybek, "31 Mart 2024 seçimlerinde 1393 seçim çevresinin 412 tanesinde halkımız Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına belediyeyi yönetme görevi verdi. Türkiye nüfusunun yüzde 65'nin yaşadığı bu yerleşim yerleri, Türk ekonomisinin yüzde 80'i ve turizmin yüzde 91'nin hayata geçtiği belediyelerin yönetme yetkisini halkımız bizlere verdi." diye konuştu.

        Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü geçen günlerde görkemli törenlerle kutladıklarını kaydeden Zeybek, şunları söyledi:

        "Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüklerin ne olduğunu bu millet çok iyi biliyor. O nedenle Kilis'teki İl Belediye Başkanları buluşmamızda, bölgeye vereceğimiz en güçlü mesaj, halkın iradesine saygılı, demokratik yöntemleri uygulayan, seçimle gelenin seçimle gittiği, meşruiyeti halkın iradesine dayanan yönetimlerin barış içerisinde bütün coğrafyaya egemen olmasıdır."

        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen de belediyenin hizmetlerini anlattı.

        Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        "Akıl sağlığı yerinde değil" iddiası vardı! Kadın katilinin cezası kesinleşti!
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Kilis'te yardım koordinasyon merkezi açıldı
        Kilis'te yardım koordinasyon merkezi açıldı
        Kilis'te çiftçilere 720 ton tohum dağıtıldı
        Kilis'te çiftçilere 720 ton tohum dağıtıldı
        Kilis'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Kilis'te güçlendirilmeyen orta hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Kilis'teki binden fazla trafoyu yeniledi
        Toroslar EDAŞ, ilk 9 ayda Kilis'teki binden fazla trafoyu yeniledi
        Kilis'te otomobil takla attı: 5 yaralı
        Kilis'te otomobil takla attı: 5 yaralı
        GÜNCELLEME - Kilis'te belediye işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını ç...
        GÜNCELLEME - Kilis'te belediye işçisi banka şubesine çamurlu ayakkabısını ç...