CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Kilis'te İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüklerin ne olduğunu bu millet çok iyi biliyor" dedi.

Zeybek, Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin 14 büyükşehir belediyesinin dışında büyükşehir olmayan illerde 21 belediye başkanlığını kazandığını hatırlattı.

İl Belediye Başkanları buluşmasının 2024 yılındaki son programını Kilis'te gerçekleştirdiklerini kaydeden Zeybek, "31 Mart 2024 seçimlerinde 1393 seçim çevresinin 412 tanesinde halkımız Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına belediyeyi yönetme görevi verdi. Türkiye nüfusunun yüzde 65'nin yaşadığı bu yerleşim yerleri, Türk ekonomisinin yüzde 80'i ve turizmin yüzde 91'nin hayata geçtiği belediyelerin yönetme yetkisini halkımız bizlere verdi." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümünü geçen günlerde görkemli törenlerle kutladıklarını kaydeden Zeybek, şunları söyledi: "Cumhuriyetin, demokrasinin, özgürlüklerin ne olduğunu bu millet çok iyi biliyor. O nedenle Kilis'teki İl Belediye Başkanları buluşmamızda, bölgeye vereceğimiz en güçlü mesaj, halkın iradesine saygılı, demokratik yöntemleri uygulayan, seçimle gelenin seçimle gittiği, meşruiyeti halkın iradesine dayanan yönetimlerin barış içerisinde bütün coğrafyaya egemen olmasıdır."