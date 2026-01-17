Habertürk
Habertürk
        Kilis'te kar etkili oluyor

        Kilis'te kar etkili oluyor

        Kilis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Giriş: 17.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:29
        Kilis'te kar etkili oluyor
        Kilis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Cadde ve sokakların beyaza büründüğü Kilis'te, belediye ekipleri trafiğin aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.


        Kar sevinci yaşayan çocuklar ise kar topu oynayarak eğleniyor.

