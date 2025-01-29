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        Kilis'te bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kilis'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:16 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:16
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        Kilis'te bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kilis'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.K yönetimindeki 27 J 8297 plakalı otomobil Kilis-Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan F.K. (28) ile İ.K.(9) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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