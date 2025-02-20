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        Kilis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Kilis merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:34 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:34
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        Kilis merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Kilis merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başattı.

        Kilis, Batman, Mersin, Çanakkale ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken bir şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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