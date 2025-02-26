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        Kilis'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı

        Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 26.02.2025 - 13:40
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        Kilis'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı
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        Kilis'te, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda, ışık kuralına uymamak, seyir halinde cep kullanmak ve şerit ihlali gibi kurallara uymayan sürücüler tespit edildi.

        Denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

        Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

        Kazaların önlenmesi amacıyla dron ile trafik denetim çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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