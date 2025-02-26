Kilis'te emniyet ekipleri dronla trafik denetimi yaptı

Ekipler, sürücü ve yolcuları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda, ışık kuralına uymamak, seyir halinde cep kullanmak ve şerit ihlali gibi kurallara uymayan sürücüler tespit edildi.

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