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        Kilis'te gönüllü gençler camileri temizledi

        Kilis'te Türkiye Gençlik Vakfı üyelerinden oluşan gönüllü gençler camilerde ramazan öncesi temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:23
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        Kilis'te gönüllü gençler camileri temizledi
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        Kilis'te Türkiye Gençlik Vakfı üyelerinden oluşan gönüllü gençler camilerde ramazan öncesi temizlik yaptı.

        Gönüllü gençler tarafından Öncüpınar Mahallesi'ndeki İbrahim Halilullah Camisi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Ahmet Cihan Aktı, AA muhabirine, temizlik ve bakım çalışmalarının birçok camide yapıldığını söyledi.

        Temizlik çalışmalarını camilere bir katkı sunmak amacıyla yaptıklarını belirten Aktı, emeği geçen gönüllü gençlere teşekkür etti.

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