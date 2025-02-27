Kilis'te gönüllü gençler camileri temizledi

Temizlik çalışmalarını camilere bir katkı sunmak amacıyla yaptıklarını belirten Aktı, emeği geçen gönüllü gençlere teşekkür etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Ahmet Cihan Aktı, AA muhabirine, temizlik ve bakım çalışmalarının birçok camide yapıldığını söyledi.

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