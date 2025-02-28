Kilis'te öğretmenler siber suçlara karşı bilgilendirildi

Ekipler, Kilis Mehmet Hanifi ve Ökkeş Cümbüş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 150 öğretmeni, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

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