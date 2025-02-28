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        Kilis'te öğretmenler siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Kilis'te öğretmenlere siber suçlar konusunda bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:44 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:46
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        Kilis'te öğretmenler siber suçlara karşı bilgilendirildi
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        Kilis'te öğretmenlere siber suçlar konusunda bilgi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Kilis Mehmet Hanifi ve Ökkeş Cümbüş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 150 öğretmeni, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

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