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        Mukabele geleneği Kilis'teki camilerde sürdürülüyor

        Ramazan ayında Kilis'teki camilerde mukabele geleneği devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:58
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        Mukabele geleneği Kilis'teki camilerde sürdürülüyor
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        Ramazan ayında Kilis'teki camilerde mukabele geleneği devam ediyor.

        Kent genelindeki camilerde her gün sabah ve öğle namazı sonrası cami imamı tarafından Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okunuyor.

        Mukabeleyi takip etmek isteyen vatandaşlar dinleyerek veya yanlarında getirdikleri Kur'an-ı Kerim'le okunan ayetlere eşlik ediyor.

        Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından namazlarını kılıp dua ettikten sonra camiden ayrılıyor.

        İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarihi Hacı Mustafa Cümbüş Camisinde mukabele geleneğine katıldı.

        Bozkurt, AA muhabirine, ramazan ayının asırlık geleneği mukabelenin Kilis'te de devam ettirildiğini söyledi.

        Ramazan ayının ibadetle geçirilmesi gerektiğini belirten Bozkurt, "Mukabele geleneği bizlere Peygamber efendimizden kalmadır. Peygamber efendimiz ve Cebrail aleyhiselam ile ramazan aylarında Kur'an-ı Kerim'i tekrar birbirine okumuşlar. Bu gelenek kıyamete kadar inşallah devam edecektir. Cemaatimizde geleneğe ilgi gösteriyor, camilere gelerek Kuran-ı Kerim bilenler gelip takip ediyor, bilmeyenler de Kuran-ı Kerim dinliyorlar." dedi.

        Cami cemaatinden Erhan Karagedik de camide okunan mukabeleyi ramazan ayı boyunca aksatmadan sürdürdüklerini aktardı.

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