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        Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kilis İl Koordinasyon Kurulunca 2025 yılı 1. dönemin değerlendirmesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:06
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        Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kilis İl Koordinasyon Kurulunca 2025 yılı 1. dönemin değerlendirmesi yapıldı.

        Valilik toplantı salonunda Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki yatırımlar görüşüldü.

        Koordinasyon gereken konuların ele alındığı toplantıda yatırımlar, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirildi.

        Toplantıya, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, bağımsız milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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