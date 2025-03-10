Kilis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Kilis İl Koordinasyon Kurulunca 2025 yılı 1. dönemin değerlendirmesi yapıldı.
Kilis İl Koordinasyon Kurulunca 2025 yılı 1. dönemin değerlendirmesi yapıldı.
Valilik toplantı salonunda Kilis Valisi Tahir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki yatırımlar görüşüldü.
Koordinasyon gereken konuların ele alındığı toplantıda yatırımlar, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirildi.
Toplantıya, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, bağımsız milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.
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