Kilis'te depremde ağır hasar gören tarihi Ulu Cami'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı

İBRAHİM ÖZCAN - Kilis'in önemli tarihi eserlerinden biri olan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Ulu Cami'de yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Memlükler döneminde 1300'lü yıllarda inşa edilen yapı, depremler sonrası ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, caminin özgün kimliğinin korunarak depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla depremden kısa süre sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar çerçevesinde caminin minaresi ve iç mekandaki kemer yapıları sökülerek taşlar tek tek numaralandırıldı. Hasarlı taşlar ayrıştırılarak özel bir alanda koruma altına alındı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Onarım sürecinde tarihi yapının dokusunun korunduğunu ve caminin depreme dayanıklı hale getirildiğini belirten Tunç, "Hasar alan minaremizle işe koyulduk. Şerefiyeye kadar minare yıkılmıştı. Şerefiyenin altındaki beden duvarlarında güçlendirme yapılarak eser özgünlüğüne kavuşturuldu." dedi.

Camideki onarım çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Çatı kaldırılarak tonozlar üzerindeki dolgular alındı ve tonozlarda güçlendirmeler yapıldı. Bina beden duvarlarında güçlendirmeler gerçekleştirildi. Paslanmaz çelik gergilerle yapı güçlendirildi. Eser, statik anlamda özgünlüğü korunarak gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha güvenli bir şekilde aktarılacak. Şu anda çatı ve ahşap doğrama imalatları devam ediyor. İnşallah kısa sürede restorasyonu tamamlayarak camimizi yeniden cemaatiyle buluşturmayı hedefliyoruz."

Tunç, caminin 2026'da ibadete açılacağını sözlerine ekledi.