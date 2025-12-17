Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te deprem tatbikatı yapıldı

        Kilis'te, deprem ve olası afetlerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:38 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te deprem tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te, deprem ve olası afetlerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Organize Sanayi Bölgesindeki kullanılmayan bir fabrikada gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen depremin ardından hızla harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), UMKE ve jandarma ekipleri enkaz alanlarına ulaştı.

        Polis ve jandarma ekipleri yıkılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkazda dinleme yapan ekipler ise arama kurtarma köpeğinin de yardımıyla 5 yaralıyı kurtardı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Tatbikatta 29 araç, 123 personel, 1 iz köpeği, 5 gönüllü ve 3 dron görev aldı.

        İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta 5 yaralının hızlı bir şekilde kurtarıldığını ve hastanelere sevk edildiğini söyledi.

        Söylemez, emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Kilis'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
        Kilis'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı
        "Modem göndereceğiz" diyerek vatandaşları dolandırıyorlar Emekli vatandaş i...
        "Modem göndereceğiz" diyerek vatandaşları dolandırıyorlar Emekli vatandaş i...
        Kilis merkezli FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kilis merkezli FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kilis'te öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        Kilis'te öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        Kilis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı, 1 tutuklama
        Kilis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı, 1 tutuklama
        Kilis'te minik öğrencilere trafik bilinci
        Kilis'te minik öğrencilere trafik bilinci