Kilis'te deprem tatbikatı yapıldı

Kilis'te, deprem ve olası afetlerde koordinasyonu güçlendirmek amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Organize Sanayi Bölgesindeki kullanılmayan bir fabrikada gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen depremin ardından hızla harekete geçen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), UMKE ve jandarma ekipleri enkaz alanlarına ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri yıkılan binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkazda dinleme yapan ekipler ise arama kurtarma köpeğinin de yardımıyla 5 yaralıyı kurtardı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tatbikatta 29 araç, 123 personel, 1 iz köpeği, 5 gönüllü ve 3 dron görev aldı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta 5 yaralının hızlı bir şekilde kurtarıldığını ve hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Söylemez, emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.