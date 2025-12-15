Kilis'te öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
Öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında kentleri gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" şehre geldi.
Cumhuriyet meydanına konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine trafik polisi tarafından tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.
Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Öğrencilerden Mehmet Yiğit Özcan, eğlenerek trafik kurallarını öğrendiklerini vurguladı.
