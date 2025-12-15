Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kilis Haberleri

        Kilis'te öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

        Kilis'te "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda öğrencilere eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:46 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilis'te öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kilis'te "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda öğrencilere eğitim verildi.

        Öğrencilerin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında kentleri gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" şehre geldi.

        Cumhuriyet meydanına konuşlandırılan tırda, ilkokul öğrencilerine trafik polisi tarafından tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.

        Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Öğrencilerden Mehmet Yiğit Özcan, eğlenerek trafik kurallarını öğrendiklerini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Kilis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı, 1 tutuklama
        Kilis merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15 gözaltı, 1 tutuklama
        Kilis'te minik öğrencilere trafik bilinci
        Kilis'te minik öğrencilere trafik bilinci
        Kilis merkezli FETÖ operasyonu; 15 gözaltı
        Kilis merkezli FETÖ operasyonu; 15 gözaltı
        Kilis'te kahvaltı zahter ve zeytinyağıyla başlıyor Zahterden ciğere, Kilis'...
        Kilis'te kahvaltı zahter ve zeytinyağıyla başlıyor Zahterden ciğere, Kilis'...
        Kilis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Kilis'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Kilis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...
        Kilis'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraland...