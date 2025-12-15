Kilis merkezli FETÖ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 70 bin 700 lira, 1980 avro, 600 dolar, 15 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 2 hafıza kartı, 2 ajanda ve örgüte ait 11 kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

